İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle ödünç para verdikleri birçok kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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