Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

16.06.2022 11:01
Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle ödünç para verdikleri birçok kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda R.E, C.E, F.E, Z.E. ve D.E'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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