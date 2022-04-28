Kırşehir'de telef olmuş çok sayıda sahipsiz köpek bulundu - Son Dakika
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Kırşehir'de telef olmuş çok sayıda sahipsiz köpek bulundu

28.04.2022 12:17
Kırşehir'de telef olmuş çok sayıda sahipsiz köpek bulundu

Kırşehir'de Çiçekdağı ilçesi yolu üzerindeki bir alanda telef olmuş çok sayıda sahipsiz köpek bulundu.

Kırşehir'de Çiçekdağı ilçesi yolu üzerindeki bir alanda telef olmuş çok sayıda sahipsiz köpek bulundu.

Kentte sahipsiz kedi ve köpeklerle ilgilenen hayvansever Melek Yıldız, hayvanları beslemek için Çiçekdağı ilçesi yolu üzerindeki alana gitti.

Burada çok sayıda köpeğin telef olduğunu gören Yıldız, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Kırşehir'de sahipsiz hayvanların barınma, beslenme ve tedavilerini gönüllü olarak yapmaya çalıştığını ifade eden Yıldız, sahipsiz köpek ölümleri için tedbir alınmasını istedi.

Yıldız, "Çiçekdağı yolundaki köpek ölümleri ilk değil, son da olmayacak. Besleme yaptığım noktalardan birine gidince 15 kadar yavrunun öldüğünü gördüm. Tüm kurumları arayıp bilgi verdim." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü yetkilileri de Çiçekdağı bölgesinde 5-6 köpeğin farklı zamanlarda telef olduğunu, sebebinin beslenme veya hastalık olabileceğini belirtti.

Zehirlenme veya itlaf edilmeye yönelik bir bulgunun olmadığını vurgulayan yetkililer, sahipsiz köpeklerin kireçlenerek gömüldüğünü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibinin de numune aldığını kaydetti.

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Çiçekdağı, Kırşehir, Köpek, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de telef olmuş çok sayıda sahipsiz köpek bulundu - Son Dakika


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