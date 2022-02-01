Üye Girişi
Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

01.02.2022 16:58
Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de telefonda kendilerini asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de telefonda kendilerini asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini asker olarak tanıtan ve adının suça karıştığını, evinde bulunan altınları teslim etmesi gerektiğini söyleyen zanlılarca dolandırıldığını belirten R.S, jandarmaya ihbarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timi tarafından yapılan araştırmada, zanlıların Adana'da oldukları tespit edildi.

Adana Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli yapılan operasyonda şüpheliler V.C, F.Ş. ve T.Ö, gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde 54 bin 225 lira ve 1500 avro ele geçirildi.

Kırşehir'e getirilen 3 zanlı, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Dolandırıcılık, Kırşehir, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
16:43 Elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor
16:40 Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı
16:36 Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı mı? Podolski: Joachim Löw, Türkiye'de mutlu olacaktır
16:14 Ekrem İmamoğlu nasıl takip edildi? İşte farklı alternatifler!
16:11 Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti
16:09 Kredi kartı kullanımında artış devam ediyor! En çok hava yolları ve konaklamada
15:50 Yeni Omicron varyantı belirtilerine dikkat! Tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması tehlikeli
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 17:06:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement