Kırşehir'de tenis turnuvası tamamlandı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinin düzenlediği Yetişkin Erkekler Tenis Turnuvası tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 40 yetişkin sporcunun katıldığı turnuva bir ay sürdü.

Yapılan 180 karşılaşma sonunda Dursun Özbek birinci, Mehmet Yetiş ikinci oldu.

Final maçının ardından Kırşehir Belediyesi Tenis Kafe'de ödül töreni düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, turnuvaya katılan sporculara teşekkür ederek, dereceye girenlere ödül verdi.