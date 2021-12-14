Son dakika haber: Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İkametlerdeki aramalarda, zanlıların, terör örgütünün Irak'taki yapılanmasında farklı birimlerde görev aldıklarına dair fotoğraf ve belgeler ele geçirildi.

Kırşehir 'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.

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