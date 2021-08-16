Kırşehir'de tır ile çarpışan motosikletteki ikizlerden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

Kırşehir'de tır ile çarpışan motosikletteki ikiz çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

F.K. idaresindeki 33 DES 47 plakalı tır, merkeze bağlı Değirmenkaşı köyü kavşağında, plakası ve tescil kaydı bulunmayan A.T'nin (14) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki ikizi D.T, 112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. D.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan tır sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.