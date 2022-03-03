Kırşehir'de TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kırşehir'de TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

03.03.2022 21:21
Kırşehir'de TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri karayolunda TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kayseri karayolunda TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir- Kayseri karayolu Kurugöl mevkisinde meydana geldi. Plakaları henüz öğrenilemeyen Ü.T. yönetimindeki TIR, Adem Arslan'ın kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan D.A. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Adem Arslan'ın cansız bedeni ise jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Ü.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kırşehir, Kamyonet, Kayseri, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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