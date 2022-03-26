Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

26.03.2022 01:25
Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray karayolunda, TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Aksaray karayolunda, TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray karayolu Kesikköprü mevkisinde meydana geldi. Emin Çakmak yönetimindeki 40 BA 554 plakalı TIR, karşı yönden gelen Metin Tek'in (29) kullandığı 40 AAT 540 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüsün sürücüsü Metin Tek olay yerinde yaşamını yitirirken, TIR'ın sürücüsü Emin Çakmak ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Metin Tek ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.


Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırşehir, Minibüs, Aksaray, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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