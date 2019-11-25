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Kırşehir'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Kırşehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:52 Kaynak: AA
Kırşehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aksaray'dan Kırşehir'e giden Yusuf Doğangünel'in (58) kullandığı 06 JJ 510 plakalı otomobil, Değirmenkaşı köyü kavşağında Emre Kozanhan (37) idaresindeki 40 AAE 716 plakalı tır ile çarpıştı.
Doğangünel, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Kozanhan, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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