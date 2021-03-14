Kırşehir'in Kaman ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hamit köyünden Kaman yönüne seyreden Müfit K. idaresindeki 40 KL 728 plakalı otomobil, çevre yolunda aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekibi ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müfit K, müdahaleye rağmen hastanede yaşamını yitirdi.
Kara yolunda güvenlik tedbiri alan polis ekibi, tır sürücüsünü ifade işlemleri için emniyete götürdü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika