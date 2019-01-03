Kırşehir'de TOKİ Konutlarının Sahipleri Belirlendi
36 dakika önce
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, TOKİ 3. etap konutlarının sahiplerinin kura ile belirlendiğini bildirdi.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, TOKİ 3. etap konutlarının sahiplerinin kura ile belirlendiğini bildirdi.
Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Bağbaşı
kentsel dönüşüm alanındaki 2 bin 712 konutluk projenin sonuna gelindiğini belirterek, 1 ve 2. etap konutlarının daha önce hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.
TOKİ ile yaptıkları işbirliği sonucunda yapılan konutların yüksek standartlarda olduğunu vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:
"Ara vermeden hızlı şekilde bölgede çalışma gerçekleştiriliyor. Bağbaşı kentsel dönüşümümüz 2009'da ki ilk projelerimizden bir tanesiydi. TOKİ ile ortaklaşa yürüttüğümüz ve Kırşehir'in üniversite ve şehir arasında kalan çarpık yapılaşmanın olduğu bölgenin daha modern şekilde düzenlenmesi söz konusu. Burada yaşayan insanlarımızın daha konforlu bir şekilde hayatlarını sürdürmesi için hayata geçirdiğimiz proje kapsamında bölgede modern bir Aile Yaşam Merkezi yapıyoruz. 3. etap konutların sahipleri kura ile belirlendi."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:59 Kaynak: AA
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