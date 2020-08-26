Kırşehir'de toplu alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Kırşehir'de, halkın yoğun olarak kullandığı alanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayılarındaki artış nedeniyle dezenfekte edildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde Kovid-19 salgınında artış eğilimi görülmesi üzerine belediye ekipleri toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi'ndeki PTT Kırşehir Şubesi önü ve bankaların olduğu alanlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma yaptı.

Bankamatikler, çöp konteynerleri ve mesafe ayarı için konulan bariyerleri temizleyen ekipler, özel solüsyonlu ilaçlarla caddelerde temizlik yaptı.

Belediye ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı alanları farklı günlerde dezenfekte etmeye devam ediyor.