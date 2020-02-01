Kırşehir'de toplu taşıma araçlarında internet hizmeti - Son Dakika
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Kırşehir'de toplu taşıma araçlarında internet hizmeti

18 dakika önce

Kırşehir Belediyesince, toplu taşıma araçlarında ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı.

Kırşehir'de toplu taşıma araçlarında internet hizmeti, System.String[]

Kırşehir Belediyesince, toplu taşıma araçlarında ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı.

Belediye halk otobüslerinde başlatılan uygulamayla ilgili gazetecilere bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, vatandaşların memnuniyetini artırma ve taleplerini gerçekleştirme amacıyla bir çok çalışmayı hızlandırdıklarını söyledi.

Kentte 2017 yılında başlayan akıllı ulaşım altyapı sistemindeki projeye ek olarak, toplu taşıma araçlarında kablosuz internet hizmeti vermeye başladıklarını vurgulayan Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Ücretsiz internet konusunda gelen talepler üzerine teknik personelimiz alt yapı çalışmalarını tamamladı. Teknolojik imkanlara vatandaşlarımızın en iyi şekilde erişebilmesini istiyoruz. Bu kapsamda otobüslerimizde interneti ücretsiz kullanılabilecekler. Hizmetimiz ile vatandaşımız durağa gelmeden önce otobüsün bulunduğu noktaları da takip ederek ona göre durağa gelecek. Aynı zamanda da yolculukları sırasında belediyemizin internet hizmeti ile gazete ve dergileri takip edebilecek, sosyal medya hesaplarını kontrol edebilecekler."

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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