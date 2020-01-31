Kırşehir'de toplu taşımada internet dönemi başladı - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de toplu taşımalarda ücretsiz internet dönemi başladı.



Başlatılan uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, "2017 yılında başlayan akıllı ulaşım altyapısı vardı. Bizler göreve geldikten sonra bu çalışmalara ve ödeme planlarına hız verdik"dedi.



Proje dahilinde tüm araçlarda internet altyapısının olduğunu belirten Kayaoğlu, "Vatandaş duraklarda beklemekten ziyade internet üzerinden otobüsün bulunduğu alanları takip ederek durakta yer alabilecek. Akıllı duraklar gerekli yerlere yerleştirildikten sonra vatandaşın kullanımında da sorun olmayacak "diye konuştu. - KIRŞEHİR