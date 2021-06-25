Topraksız kesme gül yetiştiriciliğinde ceviz ve fındık kabukları kullanılıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de, üniversite bünyesinde jeotermal kaynak kullanılarak kurulan serada ceviz ve fındık atıklarında gül yetiştiriliyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) hazırladığı Termal Seralarda Kümelenme Projesi kapsamında kurulan tam otomasyonlu venlo tipi cam Ar-Ge serasında 7 farklı kompartımanda alternatif ürünler üretiliyor.

Topraksız tarım uygulanan seranın 250 metrekarelik alanındaki kompartımanda ceviz ve fındık atıklarının kullanılacağı üretim ortamı oluşturuldu.

Seradaki topraksız tarımda ceviz ve fındık atıklarıyla oluşturulan üretim ortamının, dünyada ve Türkiye'de sıklıkla kullanılan Hindistan cevizi lifi olan kokopite alternatif oluşturması hedefleniyor.

Deneme üretimlerini yapan KAEÜ Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı organik atıkların topraksız gül yetiştiriciliğinde ortam olarak kullanılıp kullanılmayacağını araştırdıklarını söyledi.

Bu alanda dünyada kullanılan Hindistan cevizi atığı kokopitin bir sektör haline geldiğini belirten Altun, şöyle konuştu:

"Normalde ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde topraksız tarım uygulamalarında en çok kokopit kullanılıyor ancak Hindistan cevizi ülkemizin doğal bir bitkisi değil. Dolayısıyla kokopit işlenmiş halde oldukça da yüksek fiyatlarla yurt dışından getiriliyor. Biz de bunun yerine ülkemizin organik atıkları olan ceviz ve fındık ile mantar kompostu atıklarını ekonomiye kazandırabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmanın sonucunda hangi ortamda daha kaliteli ve daha verimli gül elde edilir, bu sorunun cevabını ortaya çıkarmış olacağız."