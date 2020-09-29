Kırşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ağrı'ya gitmek için yola çıkan Yasin Acar (39) yönetimindeki 34 DU 0625 plakalı otomobil, Ankara- Kayseri kara yolu Ortaköy yol kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada, sürücü Acar yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan kuzeni Yasin Acar (35) ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika