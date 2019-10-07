Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü

36 dakika önce

Kırşehir'de tırın çarptığı hafif ticari araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Kırşehir'de tırın çarptığı hafif ticari araç sürücüsü yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Kırıkkale'ye gitmekte olan C.B. idaresindeki 38 UN 865 plakalı tır, Çiçekdağı'ından Kırşehir'e gelen Eylem Kurt idaresindeki hafif ticari araca kavşakta çarptı. Kazada yaralanan sürücü Eylem Kurt, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kırıkkale, Çiçekdağı, Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:32 Kaynak: İHA
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