Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü
36 dakika önce
Kırşehir'de tırın çarptığı hafif ticari araç sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:32 Kaynak: İHA
Kırşehir'de tırın çarptığı hafif ticari araç sürücüsü yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Kırıkkale'ye gitmekte olan C.B. idaresindeki 38 UN 865 plakalı tır, Çiçekdağı'ından Kırşehir'e gelen Eylem Kurt idaresindeki hafif ticari araca kavşakta çarptı. Kazada yaralanan sürücü Eylem Kurt, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR
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