Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesisi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesisi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre Kayseri istikametinden Kırşehir'e seyir halinde olan A.G.'nin sürücüsü olduğu 35 DA 3741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yan yattı. Kazada, otomobilde bulunan S.G., yaşamını yitirirken sürücü ile birlikte Y.G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kayseri, Mucur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 21:07:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]