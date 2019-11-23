Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesisi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre Kayseri istikametinden Kırşehir'e seyir halinde olan A.G.'nin sürücüsü olduğu 35 DA 3741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yan yattı. Kazada, otomobilde bulunan S.G., yaşamını yitirirken sürücü ile birlikte Y.G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR