Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
1 saat önce
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:23 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kırşehir'den Kayseri
'ye seyreden Ekrem Arslan
idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mucur
ilçesine bağlı Obruk köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 kişi, Mucur Devlet Hastanesi
ile Kırşehir Ahi Evran Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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