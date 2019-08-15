Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kırşehir'den Kayseri'ye seyreden Ekrem Arslan idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mucur ilçesine bağlı Obruk köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 kişi, Mucur Devlet Hastanesi ile Kırşehir Ahi Evran Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kırşehir, Mucur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:23 Kaynak: AA
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