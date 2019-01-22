Kırşehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Kırşehir'de park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kırşehir
'de park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kırşehir- Kırıkkale
kara yolunda Mustafa Koyuncu
idaresindeki 46 F 7000 plakalı otomobil, Boztepe
kavşağı yakınında, lokanta önünde park halinde bulunan 2 otomobil ve 1 kamyonete çarptı.
Yaralanan Koyuncu, Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada bazı elektrik direkleri de zarar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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