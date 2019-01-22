Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırşehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kırşehir'de park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kırşehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'de park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kırşehir- Kırıkkale kara yolunda Mustafa Koyuncu idaresindeki 46 F 7000 plakalı otomobil, Boztepe kavşağı yakınında, lokanta önünde park halinde bulunan 2 otomobil ve 1 kamyonete çarptı.

Yaralanan Koyuncu, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada bazı elektrik direkleri de zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Mustafa Koyuncu, Kırıkkale, Kırşehir, Güncel
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