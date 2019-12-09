Kırşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:14 Kaynak: AA
Kırşehir'in Kaman ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.Ç. (52) idaresindeki 66 DA 961 plakalı otomobil, Prens Mikasa Caddesi'nde, C.G'nin (19) kullandığı 40 AAK 971 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan E.Ç, Kaman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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