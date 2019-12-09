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Kırşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kırşehir'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.Ç. (52) idaresindeki 66 DA 961 plakalı otomobil, Prens Mikasa Caddesi'nde, C.G'nin (19) kullandığı 40 AAK 971 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralanan E.Ç, Kaman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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