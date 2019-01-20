Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Kırşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Hayri Altun (64) idaresindeki 40 AAF 650 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hızır Kılıçlı'nın (32) kullandığı 38 AF 871 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Yenice, Kırşehir, Güncel
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