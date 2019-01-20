Kırşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Kırşehir
'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Hayri Altun (64) idaresindeki 40 AAF 650 plakalı otomobil, Yenice
Mahallesi Gazi Osman Paşa
Bulvarı'nda Hızır Kılıçlı'nın (32) kullandığı 38 AF 871 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis
ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:00 Kaynak: AA
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