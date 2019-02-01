Kırşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
14 dakika önce
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi, 25 Aralık
caddesi mevkinde H.Ü., yönetiminde ki 06 EY 0641 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan M.T.A., yönetiminde ki 40 KG 065 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler H.Ü., ile M.T.A., yaralanarak ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Polis
, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:01 Kaynak: İHA
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