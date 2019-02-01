Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

14 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi, 25 Aralık caddesi mevkinde H.Ü., yönetiminde ki 06 EY 0641 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan M.T.A., yönetiminde ki 40 KG 065 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler H.Ü., ile M.T.A., yaralanarak ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

Kaman, Kırşehir, 3. Sayfa
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