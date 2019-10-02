Kırşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
2 saat önce
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:44 Kaynak: AA
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'den Kırşehir'e seyreden Abdullah Başer idaresindeki 06 ESL 66 plakalı otomobil, Hamit köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Nazife Başer yaralandı.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kırşehir Ahi Evran Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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