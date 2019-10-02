Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
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Kırşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

2 saat önce

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'den Kırşehir'e seyreden Abdullah Başer idaresindeki 06 ESL 66 plakalı otomobil, Hamit köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Nazife Başer yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kırşehir Ahi Evran Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kırıkkale, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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