Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

10 dakika önce

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'den Ankara'ya giden Ercan Sarıkaya idaresindeki 34 ACL 689 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen Fatih Gül'ün kullandığı 34 BJP 550 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Rıfat ve Songül Gül, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:25 Kaynak: AA

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