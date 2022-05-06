Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

06.05.2022 17:51
Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kırşehir kara yolu Kurugöl köyü yakınlarında meydana gelen kazada, P.İ. idaresindeki 38 AA 700 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sürücü P.İ. ile araçtaki N.A, S.K. ve F.İ. de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

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Otomobil, Kırşehir, Kurugöl, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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