Kırşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
55 dakika önce
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kırşehir
'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Göknur Keçen (49) idaresindeki 68 DS 949 plakalı otomobil ile Ayla Ergün (34) yönetimindeki 40 EH 577 plakalı otomobil, Yenice
Mahallesi Şehit Ekrem Ülker Caddesi kavşağında çarpıştı.
Sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Abdulkerim Ergün (17), Hamza Keçen (24) ve Hanife
Rümeysa Keçen (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Trafiğe kapanan kara yolu, polis ekiplerince kısa bir süre sonra ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:44 Kaynak: AA
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