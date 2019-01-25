Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kırşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

55 dakika önce

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kırşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Göknur Keçen (49) idaresindeki 68 DS 949 plakalı otomobil ile Ayla Ergün (34) yönetimindeki 40 EH 577 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Şehit Ekrem Ülker Caddesi kavşağında çarpıştı.

Sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Abdulkerim Ergün (17), Hamza Keçen (24) ve Hanife Rümeysa Keçen (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğe kapanan kara yolu, polis ekiplerince kısa bir süre sonra ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:44 Kaynak: AA

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