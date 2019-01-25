Kırşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
37 dakika önce
Kırşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kırşehir
'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre G.K., yönetimindeki 68 DS 949 plakalı otomobil ile A.E., idaresindeki 40 EH 577 plakalı otomobil Yenice
Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte A.E., H.K.,H.R.K., hafif yaralanarak Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
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