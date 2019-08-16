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Kırşehir'de trafik kazası: 7 yaralı

11 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kırşehir'de trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Fatma Şen (32) yönetimindeki 40 BF 810 plakalı otomobil, Kaman-Kırşehir kara yolu Demirli köyü kavşağında Davut Ergül (37) idaresindeki 40 ED 098 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Özlem (32), Ahmet (9) ve Nisanur Ergül (7) ile Muammer (8) ve Miray Şen (4) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kaman Devlet Hastanesi ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:57 Kaynak: AA
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