Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de trafik kazası: 8 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırşehir'de trafik kazası: 8 yaralı

1 saat önce

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kırşehir'de trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kırşehir- Kayseri karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tali yoldan çıkan G.A. yönetimindeki 40 AU 364 plakalı otomobil, Kırşehir istikametinden Kayseri istikametine seyretmekte olan Ç.U. yönetimindeki 34 SG 1230 plakalı otomobille çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı A.A., F.Y., A.G., E.G., T.Y., E.B., F.E.K. ve G.A. ambulanslarla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım Müzisyen Gökhan Yılmaz, aracıyla uçuruma yuvarlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 22:16:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de trafik kazası: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]