Kırşehir'de trafik kazası: 8 yaralı
1 saat önce
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:40 Kaynak: İHA
'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Kırşehir- Kayseri
karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tali yoldan çıkan G.A. yönetimindeki 40 AU 364 plakalı otomobil, Kırşehir istikametinden Kayseri istikametine seyretmekte olan Ç.U. yönetimindeki 34 SG 1230 plakalı otomobille çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı A.A., F.Y., A.G., E.G., T.Y., E.B., F.E.K. ve G.A. ambulanslarla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
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