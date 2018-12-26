Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Trafik Kazası, Ölü ve Yaralılar Var

Kırşehir'de Trafik Kazası, Ölü ve Yaralılar Var

40 dakika önce

Kırşehir'de trafik kazası, ölü ve yaralılar varKIRŞEHİR - Kırşehir'de bir yolcu otobüsü aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole yuvarlandı.

Kırşehir'de trafik kazası, ölü ve yaralılar var

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir yolcu otobüsü aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada ölü ve çok sayıda yaralı var.
Edinilen bilgiye göre Tunceli'den Ankara istikametine giden bir yolcu otobüsü aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olurken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:12 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
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