Kırşehir'de Trafik Kazası, Ölü ve Yaralılar Var
23 dakika önce
Kırşehir'de trafik kazası, ölü ve yaralılar varKIRŞEHİR - Kırşehir'de bir yolcu otobüsü aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole yuvarlandı.
Kırşehir
'de trafik kazası, ölü ve yaralılar var
KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir yolcu otobüsü aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada ölü ve çok sayıda yaralı var.
Edinilen bilgiye göre Tunceli
'den Ankara
istikametine giden bir yolcu otobüsü aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olurken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:02 Kaynak: İHA
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