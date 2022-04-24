Kırşehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırşehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

24.04.2022 19:17
Kırşehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırşehir - Kayseri kara yolunda seyreden Emin Lütfü Yıldırım idaresindeki 44 ACN 534 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Oktay Yıldız yönetimindeki 58 ABM 298 plakalı otomobille Mucur ilçesi giriş kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Münevver Yıldız ile Asel Yıldız (3), yaralandı.

Yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kırşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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