Kırşehir'de trafik kazasında ölen baba ve 3 çocuğu defnedildi - Son Dakika
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Kırşehir'de trafik kazasında ölen baba ve 3 çocuğu defnedildi

6 saat önce

Kırşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Kırşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Akçakent Belediye Başkanının sekreteri Hacı Salih Çiçek (51) ile çocukları Yasin (20), Seda Nur (18) ve Merve Nur'un (15) cenazeleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki evine getirildi ve burada helallik alındı.

Daha sonra cenazeler, Akçakent Merkez Camisi'ne götürüldü.

Burada Hacı Salih Çiçek'in eşi Serpil (48) ve kızı Pınar (24), gözyaşı döktü. Kazada hayatını kaybeden çocukların sınıf arkadaşları da törene katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından, baba ve 3 çocuğunun cenazeleri ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye, Çiçek ailesinin yakınları ile Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akçakent Belediye Başkanı Kılıç, cenaze töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Salih Çiçek, ilçemizin çok sevdiği biriydi. Hiç kimsenin gönlünü kırmayan, üzmeyen birisiydi. Çiçek gibi yavruları vardı. Soyadları gibi çiçek gibiydiler. Allah rahmet eylesin, sevenlerine sabır versin. Eşi 10 gün önce ameliyat olmuştu, kızı da üniversiteyi bitirmişti. Kızı, annesinin yanında kalmış." diye konuştu.

Kayseri'den Ankara istikametine giden Mustafa Köseoğlu (39) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında Hacı Salih Çiçek'in (51) kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada Hacı Salih Çiçek ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti.

Kırşehir'de trafik kazasında ölen baba ve 3 çocuğu defnedildi

Kırıkkale, Akçakent, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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