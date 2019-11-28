Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de traktör kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kırşehir'de traktör kazası: 1 ölü

6 saat önce

Kırşehir'de çalışır vaziyetteki traktörden düşen dirgeni almak isteyen Afganlı genç hayatını kaybetti.

Kırşehir'de traktör kazası: 1 ölü, System.String[]

Kırşehir'de çalışır vaziyetteki traktörden düşen dirgeni almak isteyen Afganlı genç hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre 21 yaşındaki Afgan uyruklu Nour Agha, Kırşehir'e bağlı Sıdıklı Küçükboğaz köyünde sabah saatlerinde çalışır vaziyette olan traktörden düşen dirgeni almak için traktörden indi. Nour Agha, traktörün hareket etmesi ile lastik ile duvar arasında sıkıştı. Traktörün hareket etmesi ile sıkışan Nour Agha, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Sıdıklı Küçükboğaz köyünde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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