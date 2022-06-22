Kırşehir'de traktör römorklarına reflektör takıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de traktör römorklarına reflektör takıldı

22.06.2022 16:16
Kırşehir'de traktör römorklarına reflektör takıldı

Kırşehir'de traktör şoförlerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, römorklara reflektör takıldı.

Kırşehir'de traktör şoförlerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, römorklara reflektör takıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Mucur ilçesinde traktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

Hasat döneminin yaklaşması nedeniyle köylerle bağlantılı yollara çıkacak traktör şoförlerine kurallar hatırlatılarak, daha dikkatli olmaları istendi.

Traktör ve römork kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilerek, römorklara reflektör takıldı.

Reflektör takma ve sürücülerin bilgilendirme faaliyetinin devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de traktör römorklarına reflektör takıldı - Son Dakika

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