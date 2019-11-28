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Kırşehir'de traktörle duvar arasına sıkışan Afganistanlı genç öldü
6 saat önce
Kırşehir'de Afganistan uyruklu bir genç traktörle duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Kırşehir'de Afganistan uyruklu bir genç traktörle duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sıdıklı Küçükboğaz köyündeki bir çiftlikte çalışan Nour Agha (21), çalışır vaziyetteki traktörün arkasına takılan tırmığı çıkarmak istedi.
Bu sırada hareket eden traktörün tekerleğiyle duvar arasında sıkışan Agha, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Agha'nın cesedi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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