Kırşehir'de tüm kurumlarda 160 tatbikat gerçekleştirilecek - Son Dakika

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü İbrahim Avşar, sanayi ve endüstriyel kuruluşlar başta olmak üzere tüm kurumlarda bu yıl 160 tatbikat yapmayı planladıklarını söyledi.

Avşar, Deprem Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, deprem başta olmak üzere tüm afetlerde farkındalık oluşturmak ve doğru davranış şekillerinin sergilenmesine katkı sağlamak için geçen yıl il genelinde 197 bin 200 kişiye afet farkındalık eğitimi verdiklerini ifade etti.

Bu yılın İçişleri Bakanlığınca "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla tatbikatlara ağırlık vereceklerini vurgulayan Avşar, ilk çalışmayı okullarda yaptıklarını dile getirdi.

Afet konusunda farkındalık oluşturulması için eğitim ve tatbikatların önemli olduğuna değinen Avşar, "Geçen yıl verilen eğitimlerin pekiştirilmesi, afet farkındalık bilincinin tamamen yerleştirilmesi için İçişleri Bakanlığımızca 20221 yılı Afet Tatbikat Yılı ilan edildi. Bu yıl Kırşehir genelinde en az 160 tatbikat yaparak verilen eğitimlerin pekiştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Afet farkındalık eğitimleri etkisini gösteriyor

Avşar, geçen yıl verilen afet eğitimleri ile farkındalık oluşturulduğuna dikkati çekerek, "Zaman geçtikte bu eğitimlerimizin meyvelerini topluyoruz. Afet farkındalık eğitimleri sayesinde vatandaşlarımızın eskiye göre afet konusunda daha duyarlı ve böyle bir durumda karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğinin daha iyi farkında olduğunu gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tatbikatları yapmayı da planladıkları anlatan Avşar, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda dünyada gördüğümüz savaşlar dolayısıyla Kırşehir'de KBRN tatbikatları gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Deprem tatbikatını yaparken bu esnada çök, kapan, tutun dediğimiz doğru davranış şekillerini sergiledikten sonra bulunduğumuz yerden tahliye oluyoruz. Bulunduğumuz binayı boşaltıyoruz. Aynı şekilde herhangi bir kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer saldırılarda binayı tahliye etmenin dışında açık alandaysak buradan da sığınaklara girmek gibi tatbikatlarımızı da bu yıl içerisinde gerçekleştiriyoruz."