Kırşehir'de turizm sektörü çalışanlarına eğitim verilecek - Son Dakika

Kırşehir'de turizm sektörü çalışanlarına eğitim verilecek

27.04.2021 15:05
Kırşehir'de turizm sektörü çalışanlarına eğitim verilecek, System.String[]

Kırşehir'de, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) desteğiyle hazırlanan proje çerçevesinde, turizm sektöründe çalışanlara eğitim verileceği bildirildi.

Kırşehir'de, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) desteğiyle hazırlanan proje çerçevesinde, turizm sektöründe çalışanlara eğitim verileceği bildirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, AHİKA'nın desteğiyle planlanan "Grand Terme Otel Turizmde Bir Adım Daha İleri Eğitim Projesi"nin Kırşehir'de bir ilk olduğu ifade edildi.

AHİKA'nın 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen proje ile otel çalışanlarına 15 günlük yoğunlaştırılmış otelcilik eğitimleri verileceği ifade edilen açıklamada, eğitimleri sektörde 30 yıllık deneyimi olan profesyonel yöneticilerin vereceği belirtildi.

Oryantasyon, başarı, iletişim, servis becerileri, misafir sadakati problemlere etkili yanıt, hijyen ve satış artırıcı teknikler konularında eğitimler verileceği vurgulanan açıklamada, yöneticilerin de eğitim alacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen otel müdürü Ali Aksoy, bu projenin sadece otelin değil tüm şehirdeki hizmet kalitesinin artmasını destekleyeceğine işaret ederek, "Projeye desteklerinden dolayı Ahiler Kalkınma Ajansına, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu eğitimlerin yöneticilere ve alt kadroya çok faydalı olacağından hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir, Ticaret, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de turizm sektörü çalışanlarına eğitim verilecek - Son Dakika


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