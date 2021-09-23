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Kırşehir'de "Türk Dünyası Buluşuyor" etkinliği - Son Dakika

Kırşehir'de "Türk Dünyası Buluşuyor" etkinliği

23.09.2021 16:56
Kırşehir'de

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesindeki (KAEÜ) Türkmenistanlı öğrenciler tarafından, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla "Türk Dünyası Buluşuyor" programı düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesindeki (KAEÜ) Türkmenistanlı öğrenciler tarafından, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla "Türk Dünyası Buluşuyor" programı düzenlendi.

KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki program öncesi Türkmenistan ile ilgili resim sergisi açıldı.

Programda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KAEÜ'de Türkmenistan'dan 450 civarında öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Türkiye'de eğitim alarak farklı ülkelerden öğrencilerin burada bir araya geldiğini aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Tarihi bağlarımızla baktığımızda dünya coğrafyasının büyük bir bölümünün aynı kaynaktan beslenip, aynı kaynakla insan inşa ettiğine şahit oluyoruz. Bu tarihi yeniden canlandırmak, o tarihi köklerden yeniden filiz vermek üzere, eğitim alanında bir uğraş içindeyiz. Türkmenistan'dan 450 civarı öğrenci burada bilgiyi pekiştirmek için bir araya geldiler, emek veriyorlar, bu bizi çok mutlu ediyor. Üniversite olarak gençlerimize her zaman destek oluyoruz. İnsanın merkeze alındığı, yeni bir bilgi, yeni bir dünya felsefesiyle çalışmalar devam edecektir. İnsanın merkeze alındığı felsefeyi de bu gençler oluşturacaktır."

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev de Türkmenistanlı öğrencilerle Kırşehir'de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amanlıyev, bağımsızlık günlerinin her yıl Türkmenistan'da coşkuyla kutlandığını, bağımsızlıktan itibaren ülkenin kalkınmasında ekonomik ve enerji alanında önemli gelişmeler yaşandığını anlattı.

Ekonomik yatırımlarla yüzlerce tesis, iş sahaları oluştuğunu aktaran Amanlıyev, dış politika başta olmak üzere birçok alanda yaptıkları icraatları hızlı gelişen bir devlet politikası yürüttüklerini söyledi.

Türkmenistan ile Türkiye'nin güzel ve başarılı ilişkileri olduğunu vurgulayan Amanlıyev, "Türkiye ile ilişkilerimiz her zaman dostane olmuştur. Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve büyükelçilik açan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Geçen 30 yıllık sürede, siyasi, ekonomik, kültürel, ticari, insancıl alanlarda iki ülke arasında gayet güzel çalışmalar yapılmıştır. İlişkilerimiz en üst düzeyde devam etmektedir. Şu anda liderlerimizin önderliğinde her iki ülkede bütün alanlarda dostane kardeşlik ilişkilerimizi iş birliğimizi daha da üst seviyeye yükseltmek ve daha verimli olması bakımından gayretli çalışmalar hayata geçirilmektedir. Daha da devam edeceğine bizim güvenimiz tamdır." dedi.

Konuşmalarının ardından "Türk Dünyası" şiiri okundu, geleneksel dans gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

Kırşehir'de Türk Dünyası Buluşuyor etkinliği
Kırşehir'de Türk Dünyası Buluşuyor etkinliği
Kırşehir'de Türk Dünyası Buluşuyor etkinliği
Kırşehir'de Türk Dünyası Buluşuyor etkinliği
Kırşehir'de Türk Dünyası Buluşuyor etkinliği

Türk Dünyası, Türkmenistan, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Türk Dünyası Buluşuyor' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de "Türk Dünyası Buluşuyor" etkinliği - Son Dakika
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