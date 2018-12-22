Kırşehir'de Türk Halk Müziği Ses Yarışması

Kırşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Ses Yarışması final performanslarıyla sona erdi.

Kırşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Ses Yarışması final performanslarıyla sona erdi.



Kırşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen yarışmanın finali Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.



Finallere kalan 12 yarışmacı, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş ve Kırşehir yöresinden eserler seslendirdi.



Jüri üyeleri, finalistlerin sahne performansı, vücut dilleri, eserlere hakimiyet, ses ve yorumlamalarını değerlendirdi.



Yarışmada konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yarışmanın ilkini bu yıl gerçekleştirdiklerini ancak ilerleyen yıllarda bunu gelenek haline getirip, her yıl yapmak istediklerini belirterek, "Finallere 12 kişi kaldı. Hepsini tebrik ediyorum. Türk Halk Müziği geleneğinin gelecek nesillere aktarılması için büyük emek veren herkes kültürümüze hizmet ediyor. Dereceye giren ses sanatçılarımıza ödüllerimiz olacak. Kırşehir'in yetiştirdiği Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş başta olmak üzere tüm saz ve söz ustalarını saygıyla anıyoruz ve bu değerleri de yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yarışmada birinci olan Neşet Doğan'a 3 bin, ikinci İrem Çınar'a 2 bin, üçüncü Bektaş Dolu'ya ise 1 bin lira ödül verildi.



Finale kalan 12 yarışmacı, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü hep birlikte seslendirdi.

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