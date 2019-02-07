Kırşehir'de Tütün Mamulleriyle Mücadele Çalışmaları

Kırşehir (AA) - Kırşehir'de, tütün mamulleriyle mücadele kapsamında olumlu sonuç alınan işletmelere belge verildi.

Kırşehir (AA) - Kırşehir'de, tütün mamulleriyle mücadele kapsamında olumlu sonuç alınan işletmelere belge verildi.



Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru ve Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Muhlise Demirbaş'ın öncülüğünde tütün mamullerinin olumsuzluklarının anlatılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Toplum Sağlığı Merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde, stant ve karbonmonoksit ölçüm faaliyetleri planlanarak hayata geçirildi. Vatandaşlara broşürlerin dağıtıldığı etkinlikler kapsamında, öğrencinin veliye sigarayı bırakması talebini içeren mektuplar Sırrı Kardeş İlköğretim Okulunda dağıtıldı.



Etkinlikler çerçevesinde tütün mamulleri konusuna duyarlı olan işletmelere tütünsüz işletme belgeleri dağıtıldı.

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