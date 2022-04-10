Kırşehir'de tütünle mücadelede "Görev Bende" gönüllülük programı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de tütünle mücadelede "Görev Bende" gönüllülük programı başladı

10.04.2022 16:40
Kırşehir'de tütünle mücadelede "Görev Bende" gönüllülük programı başladı

Kırşehir'de tütünle mücadelede "Görev Bende" gönüllülük programının başladığı bildirildi.

Kırşehir'de tütünle mücadelede "Görev Bende" gönüllülük programının başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla "Görev Bende" gönüllülük programında çalışmalara başlandığı belirtildi.

Program kapsamında, tütünle mücadele de görev almak isteyen gönüllülere etkili iletişim, tütün ürünü kullanımının zararları ve bırakmanın yararları, pasif içicilik, sigara bırakma hizmetleri gibi konularda eğitimlerin sürdüğü anımsatılan açıklamada, yüz yüzenin yanı sıra sosyal medyada da yapılan çalışmalara gönüllülerden destek vermeleri istendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Gönüllülük programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, muhtarlar, öğrenci yurtları ve kütüphaneler ile Kırşehir Kent Konseyi ile organize edilen stantlarda vatandaşlara eğitimler verildi." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü Edirne'de kaçak içki ve tütün ele geçirildi Edirne'de kaçak içki ve tütün ele geçirildi

Kırşehir, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de tütünle mücadelede 'Görev Bende' gönüllülük programı başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:28 Trafikte iki sürücü kavga etti! O anlar kameraya yansıdı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 18:07:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de tütünle mücadelede "Görev Bende" gönüllülük programı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement