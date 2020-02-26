Kırşehir'de umre adaylarına koronavirüsü bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de umre adaylarına koronavirüsü bilgilendirmesi - Son Dakika

Kırşehir'de umre adaylarına koronavirüsü bilgilendirmesi

7 saat önce

Kırşehir Müftülüğünde umreye gidecek adaylar, koronavirüsü hakkında bilgilendirildi.

Kırşehir'de umre adaylarına koronavirüsü bilgilendirmesi, System.String[]

Kırşehir Müftülüğünde umreye gidecek adaylar, koronavirüsü hakkında bilgilendirildi.

Kırşehir Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, müftülüğün konferans salonunda kutsal topraklara gidecek adaylar için iki günlük umre semineri gerçekleştirildi.

Seminerin ilk gününde umre adaylarına umrenin hikmeti ve buradaki sembollerle ilgili bilgi verildi.

İkinci günde ise Kırşehir Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, umre adaylarına koronavirüsü ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgiler aktardı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, seminerin kapanış programında yaptığı konuşmada, tavaf, say ve diğer ibadetleri yaparken kalabalıktan ve insanlara eziyet vermekten kaçınmaları gerektiğini ifade etti.

Adaylardan amellerini bozacak veya sevabı azaltacak durumlardan kaçınmalarını isteyen Yaman, "İl Müftülüğü olarak sizlere bu konularda faydalı olması açısından seminerleri düzenliyoruz. Bu seminerlerin faydalı olmasını temenni ediyorum." sözlerini kullandı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik
ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok Lise öğrencisi kendisini ranzaya asarak intihar etti Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:54:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de umre adaylarına koronavirüsü bilgilendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]