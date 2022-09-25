Kırşehir'de Neşet Ertaş'ı anma programı - Son Dakika
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Kırşehir'de Neşet Ertaş'ı anma programı

25.09.2022 00:16
Kırşehir'de Neşet Ertaş'ı anma programı

Kırşehir'de, UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı kapsamında halk konseri verildi.

Kırşehir'de, UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı kapsamında halk konseri verildi.

Cacabey Meydanı'ndaki konserin ilk bölümünde sahneye çıkan yerel sanatçılar Haydar Akyol, Özgür Taşkın, Umut Yoldaş, İlyas Alkan ve Levent Derinyol, Neşet Ertaş ve Kırşehir yöresine ait türküleri seslendirdi.

İkinci bölümde sahne alan sanatçı Özlem Özdil, Neşet Ertaş'ın "Kurusa fidanın", "Bahçe duvarından aştım", "Seher vakti", "Yalan dünya" türkülerini ve kendi eserlerini okudu.

Meydanı dolduran vatandaşlar, alkışlarıyla türkülere eşlik etti.

Konserinin sonunda Özdil'e hediye takdim eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmadığı için sanatçıya teşekkür ederek, "Büyük üstadımız, 'nerede bir türkü söyleyen olursa otur yanına çünkü, kötülerin türküsü olmaz' derdi. Büyük ozanımızın 10. vefat yılında Türkiye'de tek UNESCO müzik şehriyiz. Bu da bize büyük üstadımız Neşet Ertaş'ın, Muharrem Ertaş'ın, Çekiç Ali'nin, Hacı Taşan'ın ve diğer ozanlarımızın eseri." dedi.

Konserde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anma programı için gönderdiği videolu mesajı meydandaki ekrana yansıtıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Neşet Ertaş'ı anma programı - Son Dakika

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