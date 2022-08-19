Buhara, Kırşehir'de üniversite okuyacak öğrencilerin barınma ve yurt sorunu yaşamaması için gereken tüm önlemleri titizlikle aldıklarını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fatma Bacı Kız Öğrenci Yurdu Salonu'nda Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Mete Buhara, Fatma Bacı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de üniversite yurtları ve barınma tedbirleri değerlendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.