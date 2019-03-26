Kırşehir'de Üretime Yönelik Proje Uygulamanın Zamanın Geldi"

Millet İttifakı ve CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'de üretime yönelik proje uygulamanın zamanının geldiğini belirtti.

Millet İttifakı ve CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'de üretime yönelik proje uygulamanın zamanının geldiğini belirtti.



CHP Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ekicioğlu, Bahçelilevler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek seçilmesi halinde uygulayacağı projeler ve yatırımlarla ilgili bilgi verdi.



Gittikleri her yerde yoğun bir ilgiyle karşılandıklarını ifade eden Ekicioğlu, vatandaşların 1 Nisan'da yepyeni bir Kırşehir'e kavuşacağını belirtti.



Kentte yaşayan hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerini ve şehrin zenginliği olarak göreceklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:



"Yoğun bir şekilde mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırşehirli hemşehrilerimiz kararını haftalar öncesinden vermiş. Uzun ve sabırlı bir yola çıktığımızın farkındayız. Gerek Kırşehir merkezde gerekse il genelinde halkın değişimden yana tavır koyması dikkate alınmalıdır. Aday gösterilmemden bugüne kadar kırmadan, dökmeden, dedikoduya geçit vermeden sadece Kırşehir ve Kırşehir halkı için çalışarak, onlarla görüşerek ve onların da yönetime dahil olmaları gerektiğini vurgulayarak projeler oluşturduk. Kırşehir'de üretime yönelik proje uygulamanın zamanın geldi. Yapacağımız çalışmalarda Kırşehir halkının rızasını alacağız."

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