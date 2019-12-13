Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Kırşehir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda, 66 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Kırşehir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda, 66 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında yapılan uygulamada şüphelenilen bir otomobili durduruldu. Otomobilde yapılan aramada torpido gözüne gizlenmiş 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.S., "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işleri sonrası adli mercilere sevk edilecek. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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