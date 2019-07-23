Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Kırşehir'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:09 Kaynak: AA
'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı bir köyde, N.U'nun ikametinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Ekili halde 50 kök Hint keneviri bulan ekipler, evde de bin 500 gram kubar esrar ve hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.U, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
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