Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kırşehir'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kırşehir'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı bir köyde, N.U'nun ikametinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Ekili halde 50 kök Hint keneviri bulan ekipler, evde de bin 500 gram kubar esrar ve hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.U, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı Milli Savunma Bakanlığı: Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Görevden alınmam doğal; emekliliği düşünmüyorum Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:57:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]