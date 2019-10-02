Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

46 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Kaman ilçesinde, polis ekipleri içindekilerden şüphelenerek bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli araç Sarıuşağı Mahallesi'ne kadar kaçtı. Burada diğer ekiplerin de desteğiyle şüpheliler yakalandı.

Otomobilde yapılan aramanın ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla V.G. E.L. A.T. ve Y.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makama sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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